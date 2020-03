Amsterdam

Amsterdamse afnemers van de voedselbank ontvangen deze week nog een goedgevulde krat met voedsel. Het zou goed kunnen dat dit voorlopig de laatste levering is, vertelt een woordvoerder dinsdag in gesprek met NU.nl. "We weten niet of we volgende week nog open kunnen."