Amsterdamse afnemers van de voedselbank ontvangen deze week nog een goedgevulde krat met voedsel. Het zou goed kunnen dat dit voorlopig de laatste levering is, vertelt een woordvoerder dinsdag in gesprek met NU.nl. "We weten niet of we volgende week nog open kunnen."

"Doordat mensen hamsteren, blijft er niets over voor supermarkten om aan ons te schenken", verklaart de woordvoerder. "Daarnaast zijn veel vrijwilligers niet inzetbaar vanwege een grotere kwetsbaarheid voor het coronavirus."

Aan elke krat wordt een brief toegevoegd met de uitleg dat dit mogelijk de laatste levering is voor de komende tijd. De kratten zijn deze week gevuld met eenmalige schenkingen van horecagelegenheden die zijn dichtgegaan vanwege de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De woordvoerder is blij dat de voedselbank voorlopig gedeeltelijk kan openblijven. "We moeten de boel zo lang mogelijk draaiende zien te houden. Het is echt roeien met de riemen die we hebben."

Voedselbank levert niet meer aan rest van Noord-Holland

De Amsterdamse locatie stopt met leveren aan afnemers uit de rest van Noord-Holland. "Met de huidige bezetting moesten er keuzes worden gemaakt. We hebben geconcludeerd dat de voedselbanken in de rest van Noord-Holland voor eigen voedsel moeten zorgen. Dat is hard, maar nog altijd beter dan helemaal dichtgaan."

De locaties in de regio ontvangen via meerdere kanalen eten en drinken, maar vertrouwen voor een groot deel op de bijdrage van de Amsterdamse voedselbank.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.