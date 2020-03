Woon jij in Amsterdam en heb je ergens hulp bij nodig vanwege het coronavirus of wil je juist jouw hulp aanbieden? Laat het dan weten op ons reactieplatform NUjij.

Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij boodschappen doen, de hond uitlaten of andere zaken? Of wil jij iemand in je buurt helpen? Op reactieplatform NUjij kun je dit laten weten.

Meld in je reactie duidelijk waar je hulp bij nodig hebt of wat voor hulp je wil bieden. Vermeld ook in welke buurt je woont. We plaatsen alleen reacties van mensen die direct hulp vragen of aanbieden om het overzichtelijk te houden.

We beginnen dit experiment in Amsterdam, omdat dit een van de grootste regio's is waar we ook lokaal nieuws aanbieden. Als het een succes is, dan zullen we dit initiatief uitbreiden naar andere regio's.