Silvio Walter, coffeeshophouder van de The Stud in Amsterdam-Oost laat maandagavond weten dat het meteen weer "gekkenhuis" is nu zijn coffeeshop weer open mag. Maandagmiddag besloten het ministerie van Justitie en de Veiligheidsregio's dat coffeeshops wel hasj en wiet mogen verkopen vanuit een afhaalloket.

Zondag ontstonden enorme rijen voor alle coffeeshops in de stad op het moment dat de overheid aankondigde dat alle cafés, restaurants en coffeeshops die dag om 18.00 uur de deuren tot zeker 6 april moesten sluiten.

The Stud hield zich eraan. "Dat betekende dat ik heel veel mensen moest teleurstellen toen we om 18.00 dicht gingen", zegt Walter.

Maar maandag werd bekendgemaakt dat coffeeshops per direct wiet en hasj mogen verkopen aan een afhaalloket. Ze moeten daarbij wel extra hygiënemaatregelen in acht nemen.

The Stud ging maandag daarom om 18.30 uur weer open. Een beveiliger aan de deur zorgt ervoor dat er maximaal twee klanten binnen zijn die afstand van elkaar houden. Ook in de rij buiten moet 1,5 meter afstand van elkaar zijn.

Volgens Walter is het druk. "Het is niet te geloven, het is meteen weer gekkenhuis. We krijgen tientallen telefoontjes, mailtjes. Mensen willen weten of we echt weer open zijn. Wel fijn natuurlijk."