De dode man die zaterdag in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen werd gevonden, is een 33-jarige man uit Zandvoort die al werd vermist. De man is door geweld omgekomen, meldt de politie zondag.