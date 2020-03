De Huisartsenposten Amsterdam (HAP) locatie bij het OLVG Oost wordt ingericht als speciale locatie in de stad waar mensen met coronaklachten, die na een telefonisch consult een huisarts moeten zien, terechtkunnen. De organisatie hoopt zo de vele visites in de avonduren het hoofd te bieden. De afgelopen 24 uur verdubbelde het aantal coronapatiënten in de regio Amsterdam-Amstelland. De stad wordt door de HAP officieel een risicogebied genoemd.

Huisartsen moeten ook steeds meer visites afleggen aan mensen die mogelijk besmet zijn met het nieuwe virus. Om de enorme vraag de komende periode aan te kunnen, was de HAP op zoek naar een speciale locatie in de stad. Die is nu gevonden: ze gaan de locatie bij het OLVG Oost uitsluitend gebruiken om, zoals ze zelf schrijven, 'vuile patiënten' op te vangen.

Met deze maatregel moet het aantal visites afnemen en kunnen mensen op een centrale plek worden gezien door een arts. Een bezoek vindt pas plaats na een telefonische afspraak. Zogeheten 'toelopers' worden niet binnengelaten. Patiënten met andere zorgvragen worden telefonisch verwezen naar één van de overige locaties in de stad.

Ook is het aantal huisartsen op de post vanwege de coronacrisis verdrievoudigd. In 'normale tijden' zaten er slechts twee huisartsen op de triagepost in Oost, op dit moment zijn dat er negen. Daarnaast is er een extra 'corona-auto' aangewezen om visites te doen. Deze rijdt naast de reguliere visite-auto van de HAP door de stad.