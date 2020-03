Een 35-jarige man is zaterdagochtend het politiebureau aan de Postjesweg in Amsterdam binnengelopen met een steekwond in zijn arm.

De man verklaarde dat hij was gestoken in het Rembrandtpark, maar maar niets kwijt wilde over het incident.

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie is met hem mee in de hoop meer informatie te krijgen over wat er precies in het park gebeurd is.