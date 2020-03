Een geparkeerd staande auto in de Den Helderstraat in Amsterdam-Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand. Twee andere auto's die naast het voertuig stonden liepen ook brandschade op.

Buurtbewoners werden rond 4.00 uur wakker van twee harde knallen. Toen zij naar buiten keken stond de wagen al in brand. Het vuur kon snel geblust worden, maar de auto raakte wel zwaar beschadigd. Naast de uitgebrande auto vonden brandweerlieden een lege jerrycan en een doosje lucifers.

In de Den Helderstraat werd afgelopen week nog de portiek van een wooncomplex beschoten. Volgens een getuige zou de eigenaar van de auto in dat complex wonen. Voor alsnog is niet duidelijk of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben.