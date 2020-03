De politie heeft woensdag een 44-jarige man aangehouden nadat er een grote hoeveelheid drugs werd aangetroffen in zijn woning in Amsterdam Nieuw-West.

De politie hield woensdag een controle op de Osdorper Ban. Tijdens deze controle zagen agenten hoe een man de schuifdeur aan de achterzijde van zijn woning sloot, waardoor agenten wisten dat er iemand in de woning aanwezig was.

De agenten keken vervolgens door het raam naar binnen en zagen hulpmiddelen liggen die doorgaans worden gebruikt bij de verwerking van drugs. Op het moment dat de agenten de woning binnen wilden gaan, vluchtten er twee mannen weg. Na een korte achtervolging kon een van de mannen worden aangehouden.

Ook doorzocht de politie samen met de Forensische Opsporing de woning. In totaal werd er meer dan honderd kilo heroïne in poedervorm in de woning aangetroffen. De politie heeft dit in beslag genomen.

De verdachte man zit nog vast en is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld. Voor zover bekend is de tweede verdachte nog voortvluchtig.