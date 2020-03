Economie Recordbedrag van 6,4 miljoen aan boetes voor woonfraude in Amsterdam Slideshow Infographic Video De gemeente Amsterdam heeft in 2019 vijfhonderd boetes opgelegd voor in totaal 6,4 miljoen euro vanwege woonfraude. In 2018 waren dit nog 340 boetes voor in totaal 2,6 miljoen euro. Dat blijkt vrijdag uit een persbericht van de gemeente.