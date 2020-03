Amsterdam

Explosieve toename gewapende incidenten Amsterdamse minderjarigen Slideshow Infographic Video

Amsterdamse minderjarigen zijn steeds vaker betrokken bij incidenten waarbij een wapen is gebruikt of werd aangetroffen door agenten, blijkt uit cijfers van de politie. In 2019 waren er 321 minderjarige verdachten van wapenbezit of -gebruik in de stad. Dat is ruim 38 procent meer dan het jaar daarvoor en 53 procent meer ten opzichte van 2017.