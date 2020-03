Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in Amsterdam?

Bioscopen

Een bioscoopbezoek in Eye zit er niet in. Daar zijn alle filmzalen dicht en ook de tentoonstellingen zijn gesloten.

Pathe laat weten dat er tot 31 maart per zaal niet meer dan honderd kaartjes verkocht gaan worden.

Bioscoop Studio K in Oost heeft besloten nog maar 30 procent van de beschikbare kaarten per filmzaal te verkopen, zodat het besmettingsrisico minimaal blijft.

Bioscoop Kriterion is vanaf vrijdag 22.00 uur het hele weekend gesloten, ook het café.

Openbare bibliotheken

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) laat weten dat alle vestigingen voorlopig de deuren hebben gesloten.

Rijksmuseum

het Rijksmuseum is sinds donderdagavond dicht vanwege de nieuwe maatregelen. "We hebben overleg gehad, we zullen het moeten doen", zegt een woordvoerder van het museum tegen AT5.

Van Gogh Museum

Kunst van Van Gogh is de komende tijd even niet meer zichtbaar, meldt het museum.

Stedelijk Museum

Ook het Stedelijk Museum is dicht. Daarmee zijn alle musea op het Museumplein gesloten.

Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis sluit haar deuren tot 31 maart, staat op de website vermeld.

Concertgebouw

Alle publieke evenementen in het Concertgebouw zijn afgelast.

Ziggo Dome

De meerderheid van de evenementen in de Ziggo Dome worden afgelast, zoals Holland zingt Hazes op 13 en 14 maart. Alle kaartkopers worden via de desbetreffende ticketingpartij per e-mail op de hoogte gebracht zodra meer nieuws beschikbaar is, aldus de Ziggo Dome.

Jaap Edenbaan

Ook schaatsen zit er even niet in, de Jaap Edenbaan is dicht. De laatste dag van het WK schaatsen voor studenten, die vrijdag zou worden gehouden, is geannuleerd.

IJ-hallen

Komend weekend is er geen markt in de IJ-hallen. Op de vlooienmarkt op de NDSM-werf staan wel vijfhonderd kramen. De IJ-hallen op 28 en 29 maart is ook al afgelast.

Amsterdam Coffee Festival

Het jaarlijkse Amsterdam Coffee Festival op het Westergasterrein gaat niet door. Het festival zou vrijdag 13 maart van start gaan. De organisatie wil dit jaar nog een nieuwe datum vaststellen. Wie niet kan op die datum, wordt gevraagd contact op te nemen met de organisatie.

Wat gaat wel door?

Dierentuin ARTIS laat weten wel open te blijven. Wel zijn alle binnenlocaties van het park gesloten. Het gaat om de binnenverblijven voor dieren, overdekte horeca, het Planetarium en het microbenmuseum Micropia.

"Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen", schrijft ARTIS in een persbericht.

De Dappermarkt is ook open, maar "het is hier vreselijk stil", aldus marktmanager Gerrie Blokzijl vrijdagochtend tegen AT5.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.