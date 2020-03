Alle colleges geneeskunde op het Amsterdam UMC worden in verband met het coronavirus afgeblazen, zowel op de locaties VUmc als AMC.

Dat meldt een woordvoerder van het academisch ziekenhuis donderdag aan Folia, het tijdschrift van de Universiteit van Amsterdam.

De vijf collegezalen van het Amsterdam UMC in het AMC-gebouw, worden per direct gesloten. Ook een intern voorlichtingscongres over het coronavirus wordt geschrapt.

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) trok vorige week aan de bel omdat er een tekort aan mondkapjes was. Een woordvoerder zegt tegen Folia dat daar in het ziekenhuis nog geen sprake van is.

"Er zijn nog duizenden mondkapjes op het AMC, maar we doen wel zuinig aan."