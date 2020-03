Binnenland Vertrokken Pride-voorzitter: Discussie over vrijheid van meningsuiting nodig Slideshow Infographic Video Frits Huffnagel vindt een discussie over de vrijheid van meningsuiting "hoognodig" in Nederland. De voormalige voorzitter van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) stapte maandag samen met het voltallige bestuur op na commotie over zijn uitspraken over vluchtelingen.