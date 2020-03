Amsterdamse minderjarigen zijn steeds vaker betrokken bij incidenten waarbij een wapen is gebruikt of werd aangetroffen door agenten, blijkt uit cijfers van de politie. In 2019 waren er 321 minderjarige verdachten van wapenbezit of -gebruik in de stad. Dat is ruim 38 procent meer dan het jaar daarvoor en 53 procent meer ten opzichte van 2017.

De cijfers van de politie bevestigen het beeld van toenemend wapengeweld en -bezit onder jongeren. In Zuid heeft de politie begin dit jaar vijf jongens van elf, veertien, vijftien en zestien jaar oud aangehouden. Zij zouden kapmessen hebben gebruikt bij een straatroof op een andere jongen in de Gerrit van der Veenstraat.

Ook zijn begin dit jaar twee tieners van vijftien en zestien jaar aangehouden voor een gewapende overval op een telecomwinkel aan het Buikslotermeerplein. Een van de jongens trok bij de overval meteen een vuurwapen, de ander had een groot mes bij zich. In Zuidoost werden eind januari vier minderjarige jongens aangehouden. Zij bleken allemaal met een machete over straat te gaan.

Ook Amsterdamse jongvolwassenen (18 tot en met 22 jaar) waren het afgelopen jaar veel vaker betrokken bij gewapende incidenten. 275 personen waren betrokken bij incidenten met een wapen. Dat is een stijging van 41 procent ten opzichte van 2018.

Hoofdcommissaris Frank Paauw sprak afgelopen jaar zijn zorgen uit over het toenemend wapenbezit onder jongeren. Hij wilde een discussie starten over preventief fouilleren. Onder druk van de gemeenteraad zag hij daar later toch van af.