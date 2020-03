Xarviël van T. (29) heeft dinsdag elf jaar celstraf opgelegd gekregen wegens een dodelijk schietincident bij de flat Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost in augustus 2019. Daarbij kwam de 28-jarige Julian Curiel om het leven.

Het slachtoffer werd op donderdagmiddag 8 augustus beschoten op straat. Hij werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Twee dagen later meldde Van T. zichzelf bij de politie. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.

De rechtbank acht het dinsdag bewezen dat Van T. het slachtoffer op klaarlichte dag heeft doodgeschoten. Hij zou geld van het slachtoffer hebben geleend om te investeren in hasj. Toen hij de schuld moest terugbetalen, bleek hij 50 euro tekort te komen. Daardoor ontstond er een ruzie tussen beide mannen en loste Van T. een schot op het slachtoffer.

Eerder eiste het Openbaar Ministerie (OM) veertien jaar celstraf voor Van T. Wel stelde de officier van justitie dat er geen sprake was van moord, omdat niet duidelijk was of de schutter van tevoren van plan was om de man dood te schieten. De rechtbank sluit zich bij deze redenering aan. Van T. is daarom schuldig bevonden aan doodslag.

De rechtbank rekent het Van T. onder meer extra aan dat veel mensen getuige waren van het dodelijke schietincident. Ook wordt er gewezen op de grote gevolgen die het heeft gehad.

Toch valt de straf lager uit dan de eis van het OM. Onder meer omdat Van T. zelf naar de politie is gestapt en tijdens de zitting spijt heeft betuigd.