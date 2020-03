Er is geen risico op verspreiding van het coronavirus binnen de British School of Amsterdam. Dat zegt de GGD Amsterdam maandag in een reactie op de sluiting van de school. De drie vestigingen van de school zijn maandag en mogelijk dinsdag dicht nadat een ouder van een leerling besmet is geraakt.

De ouder liep het virus op nadat hij in Noord-Italië is geweest. Sindsdien is de besmette persoon niet op de school geweest.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, sloot de school maandag zijn deuren. De schooldirecteur gaf aan dat de school dinsdag mogelijk ook dichtblijft. Ouders werden zondag geïnformeerd over de sluiting.

De tijd dat de school gesloten is, wordt door de school gebruikt om meer informatie over het COVID-19-virus te krijgen. Ook worden de vestigingen extra grondig gereinigd.

De school nam de maatregel op eigen initiatief. "De GGD heeft geadviseerd dat de school open kon blijven, maar de school heeft een andere afweging gemaakt", zegt de GGD tegen nieuwspartner AT5.

Het coronavirus in het kort Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben milde (griepachtige) klachten

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.