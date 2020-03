Amsterdam

British School of Amsterdam dicht na coronavirus bij ouder van leerling Slideshow Infographic Video

De drie vestigingen van de British School of Amsterdam in stadsdeel Zuid zijn maandag gesloten nadat een ouder van een leerling positief is getest op het coronavirus. Mogelijk zijn de locaties dinsdag ook nog dicht. Of er naast deze ouder ook andere besmettingen zijn, is niet bekend.