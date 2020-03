Binnenland Zaalvoetbalclub in Amsterdam zet beveiligers in tegen antisemitisme Slideshow Infographic Video De Joodse zaalvoetbalvereniging Maccabi in Amsterdam zet bij risicowedstrijden extra beveiliging in om antisemitisch geweld te voorkomen. Dat heeft voorzitter Victor Loonstein vrijdag tegen NRC Handelsblad gezegd.