Weekend in Amsterdam: Bierpongtoernooi en optreden Baby Rose

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Doe mee aan een bierpongtoernooi in de Heeren van Aemstel of bezoek optredens van Baby Rose of Freddy Moreira. NU.nl maakte een overzicht van de activiteiten.