De gedenktegel van de in januari 2019 doodgestoken Roderick Leta in Amsterdam-West is voor de tweede keer verdwenen. In december gebeurde dit ook al, tot groot verdriet van zijn familie en vrienden.

Roderick werd op 13 januari 2019 om het leven gebracht met zeer veel messteken. Later blijkt dat hij 29 steekverwondingen heeft. Ahmad P. wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Justitie denkt dat geld daarbij een rol speelde. P. zou schulden hebben.

In oktober besliste de rechtbank dat P. moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt gekeken of P. een stoornis heeft of verminderd toerekeningsvatbaar is.

In december werd de tegel ook al weggehaald. Duikers van de brandweer vonden de tegel later in de Kostverlorenvaart. Toen was er al een nieuwe, verzwaarde gedenktegel teruggelegd.