Amsterdammers hoeven zich momenteel geen zorgen te maken over de uitbraak van het coronavirus, zegt burgemeester Femke Halsema in een speciale aflevering van Het Gesprek met de Burgemeester op AT5.

In totaal is van vijf Amsterdammers bekend dat ze met het virus zijn besmet. Zorgverleners kunnen de situatie volgens haar op dit moment goed aan.

Halsema zegt goed te begrijpen dat Amsterdammers zich zorgen maken. "We weten niet precies hoe ernstig de ziekte is. Inmiddels hebben honderdduizend mensen de ziekte wereldwijd, dat is nog altijd veel minder mensen dan die de griep hebben wereldwijd. We weten niet hoe hoog de sterftekans is, alleen leren we dat die veel lager is. Desalniettemin kan je er wel flink ziek van worden", legt ze uit.

Zorgverleners werken hard, maar kunnen de situatie volgens de burgemeester goed aan. "Het is wel heel druk op de huisartsenpost en er wordt ook veel gebeld. Er is ook wel een oproep gedaan om zolang je niet iets onder de leden hebt, niet gelijk te bellen."

Het beheersen van de uitbraak

Het is volgens haar op dit moment niet nodig om meer maatregelen te nemen dan er nu zijn. "We zitten nu in de fase containment, het beheersen van de uitbraak. Het kan zijn dat als de cijfers snel op gaan lopen, dat we in een nieuwe fase terechtkomen. Dan kan je bijvoorbeeld niet meer de bron achterhalen en dan zal het ook niet meer mogelijk zijn om iedereen te testen."

De burgemeester stipt aan dat maatregelen, zoals iedereen scannen die Centraal Station binnenkomt, niet werkzaam zijn. "Je hebt dan de kans dat je vooral mensen met griep eruit haalt. Dat kan voor onrust zorgen, terwijl je niet meer leert over het coronavirus."

Halsema is samen met vertegenwoordigers van de andere veiligheidsrisico's deze week bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) geweest om afspraken te maken hoe om te gaan met een volgende fase. "Bijvoorbeeld wat te doen bij evenementen. We willen daarbij allemaal dezelfde nationale regels volgen."

Evenementen gaan gewoon door

Evenementen kunnen momenteel gewoon doorgaan. Wel wordt er nagedacht over welke evenementen er mogelijk op een later moment moeten worden beperkt of afgelast.

"Ik kan me voorstellen in een later stadium, als de verspreiding zich doorzet maar dat weten we niet, dat dan met name evenementen met heel veel internationale gasten waar mensen heel dicht op elkaar staan het eerst onderzocht zullen worden."