Tien ondernemers van de Amsterdamse Bloemenmarkt zijn door de gemeente beboet omdat zij te veel souvenirs in hun assortiment hadden.

Bij een eerste controle vorig jaar bleek dat vijftien van de zestien erfpachters zich niet hielden aan de regels. In de meeste gevallen omdat er te veel souvenirs te koop aangeboden werden.

De gemeente heeft winkeliers vier weken de tijd gegeven om hun winkel opnieuw in te richten. Slechts vijf van hen gaven daaraan gehoor. Bij een tweede controle voldeden tien ondernemers nog steeds niet aan de regels. Zij hebben woensdag een boete gekregen.

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek zegt met de boetes de leefbaarheid van het centrum te willen waarborgen. "Ik vind het belangrijk dat de ondernemers zich houden aan regels en dat de Bloemenmarkt weer een plek wordt waar Amsterdammers graag komen", aldus de bestuurder.

In 1994 zijn zestien rechten om met een winkel te kunnen staan op de Bloemenmarkt uitgegeven in erfpacht. In de voorwaarden van die erfpacht staat dat slechts 25 procent van het assortiment van de 'bloemenverkopers' mag bestaan uit souvenirs. Er moeten vooral bloemen, bollen, planten, zaden en bloempotten verkocht worden.

Het is niet de eerste keer dat de ondernemers op de markt in opspraak komen. In 2018 maakte nieuwszender AT5 een reportage over de verkoop van bloembollen op de markt. Veel van die bollen bleken van slechte kwaliteit en zakjes bleken minder bollen te bevatten dan de verpakking aangaf.