Alle medewerkers van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam die direct contact hebben gehad met de medewerker die bij een eerste test positief testte op het coronavirus, zijn negatief getest, zo meldt het ziekenhuis donderdag.

De medewerker, die besmet raakte in Noord-Italië, is na zijn terugkomst nog vier dagen aan het werk geweest op de afdeling Mondziekten- Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van zowel de locatie in Oost als West.

Daarom werden beide afdelingen van het Amsterdamse ziekenhuis uit voorzorg gesloten. De afdelingen worden grondig gereinigd. Andere delen van de twee ziekenhuislocaties blijven wel gewoon open.

Nadat Noord-Italië als risicogebied bestempeld werd, besloot het ziekenhuis medewerkers die in het gebied geweest zijn een test aan te bieden. Uit die test bleek dat een medewerker besmet was geraakt met het coronavirus. De medewerker zit nu in thuisisolatie.

Het coronavirus in het kort:

Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.