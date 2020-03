Winkeldieven die voor het eerst gesnapt worden hoeven voortaan niet meer te vrezen voor een gerechtelijke vervolging. Ze krijgen een civiele schadeclaim opgelegd en moeten 181 euro betalen aan de getroffen winkelier. De politie Amsterdam en het Openbaar Ministerie willen op die manier meer politiecapaciteit vrijmaken voor ernstige delicten in de stad.

De politie schat dat agenten zo'n zes à acht uur bezig zijn met de administratieve taken rond winkeldiefstallen. Dit is tijd die ze niet op straat kunnen doorbrengen. De afhandeling van ernstige misdrijven als straatroven, geweld en fraude komt daardoor in het gedrang. Zeker nu het aantal winkeldiefstallen de laatste jaren flink toeneemt.

Het afgelopen jaar zijn er door de politie Amsterdam ruim 5.500 verdachten van winkeldiefstallen aangehouden. Dat komt volgens de politie deels door het groeiend aantal winkels met zelfscankassa's en winkels met een 'open pui', waarbij producten direct aan de straat uitgestald liggen.

Winkeldieven die voor het eerst gepakt worden, krijgen alleen een boete als ze geen geweld gebruikt hebben. De gestolen producten moeten een geringe waarde hebben en de dief moet meewerkend zijn na de aanhouding. In de winkel volgt een gesprek met agenten en daarna wordt de procedure tot de schadeclaim gestart. Volgens de politie ervaart de dief daardoor een "duidelijke tik op de vingers".

Vooralsnog geldt de nieuwe werkwijze alleen bij aangesloten winkeliers binnen Amsterdam en de omliggende Amstelland-gemeenten. Het politieteam in Zuid experimenteerde al met de boete en is zeer positief over de resultaten. In 2019 zijn ruim 250 winkeldieven beboet in plaats van vervolgd en dat heeft een flinke tijdsbesparing opgeleverd, schrijft de politie.