De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van beide locaties van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn gesloten. Uit een eerste test blijkt dat een medewerker van het ziekenhuis vermoedelijk besmet is geraakt met het coronavirus, zo meldt de raad van bestuur in een mail die is ingezien door nieuwspartner AT5. Later op de dag volgt nog een tweede test ter bevestiging.