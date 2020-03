Een vader van een leerling van De Visserschool aan het Columbusplein in Amsterdam-West is tijdens een vakantie in Noord-Italië besmet geraakt met het coronavirus. Volgens de GGD is er geen gevaar voor leerlingen en docenten, de school blijft daarom gewoon open.

De vader is na de vakantie wel op de school geweest. Maar hij heeft daar geen contacten gehad 'die risico op besmetting hebben opgeleverd', zo schrijft de GGD in een brief aan ouders van kinderen op de school.

Directeur Michiel Bootz zegt tegen nieuwspartner AT5 dat de school open blijft: "We zijn er donderdagochtend en we draaien gewoon. Het is altijd vervelend als het dichterbij komt. Maar de GGD is duidelijk: er is geen besmettingsgevaar voor mijn leraren en kinderen en daar vertrouw ik blind op."

De partner en het kind van de besmet geraakte vader hebben geen ziekteverschijnselen. Het kind blijft wel thuis totdat de GGD aangeeft dat er geen besmettingsrisico meer bestaat.