Ongeveer 25 bewoners van een appartementencomplex in de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld, Amsterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag uit hun woning gehaald bij een brand.

Bij de brand is een bewoner gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Een kat is om het leven gekomen, een andere kat wordt vermist. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.

De brand brak uit in de slaapkamer van de betreffende woning. Maar omdat de rook het trappenhuis van het complex in trok, besloot de brandweer tot de evacuatie van meer appartementen. De bewoners werden een uur lang opgevangen in een lijnbus, meldt een getuige.

Na dat uur konden de meeste bewoners weer terug naar huis. De bewoners van woningen aan twee portieken hebben op een andere plek moeten slapen.