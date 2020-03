Burgemeester Halsema heeft een brief geschreven, gericht aan alle Amsterdammers, om hen te informeren over het coronavirus. 'Ik begrijp dat veel bewoners en ondernemers in Amsterdam vragen en zorgen hebben', schrijft ze.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt nog steeds toe. 'Ook een aantal Amsterdammers is besmet geraakt; zij hebben milde klachten en blijven thuis', schrijft de burgemeester.

Ze wil daarom in de brief de meest gestelde vragen proberen te beantwoorden. 'Ik merk daarbij wel op dat de situatie de komende tijd onvoorspelbaar is maar dat er op dit moment geen aanleiding is tot grote ongerustheid', aldus de burgemeester.

Indammen

Volgens haar werken het Ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en de GGD nauw samen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 'Dat betekent dat we het virus nu zoveel mogelijk proberen in te dammen.'

Toch zouden er nog geen extra maatregelen nodig zijn. Waar in Italië de scholen gesloten worden, kan het openbare leven in Amsterdam nog gewoon doorgaan, benadrukt Halsema. 'Er is geen aanleiding om evenementen af te gelasten of gebouwen te sluiten. Iedereen kan dus naar werk, school, of andere openbare plekken.'

Drukke tijden voor huisarts

Daarnaast hoeft er lang niet in alle gevallen contact gezocht te worden met de dokter, stelt de burgemeester. 'Ik wil u vragen om rekening te houden met drukke tijden voor uw huisarts en de GGD', verzoekt ze daarom. 'Als u alleen verkouden bent of koorts heeft, kunt u thuis uitzieken en hoeft u de huisarts niet te bellen.'

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen mensen zelf ook maatregelen treffen. In de brief somt Halsema deze op: de handen regelmatig wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Ze belooft daarbij alle Amsterdammers op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen of als er toch heviger ingegrepen moet worden. 'Als stad leven we mee met degenen die zijn getroffen', zo sluit de burgemeester af. 'Wij hopen dat zij zo spoedig mogelijk herstellen.'

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort: