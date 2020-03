Stemgerechtigde Amerikanen die in Nederland wonen, kunnen dinsdag hun stem uitbrengen voor de Democratische voorverkiezingen. Op verschillende plekken in het land openen stemlokalen, waaronder in comedycafé Boom Chicago aan de Rozengracht in Amsterdam.

Amerikanen kunnen tussen 16.00 en 21.00 uur in Nederlandse stemlokalen stemmen op kandidaten als Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg en Michael Bloomberg. Tijdens de zogenoemde 'Super Tuesday' wordt niet in één, maar in veertien verschillende Amerikaanse staten gestemd voor ongeveer een derde van alle kiesmannen.

Zaterdag schreef de voormalig Amerikaanse vicepresident Joe Biden in de vorm van South Carolina zijn eerst staat op zijn naam in de Democratische voorverkiezingen. Sanders kreeg eerder in New-Hampshire en Nevada de meeste stemmen, terwijl oud-burgemeester van Indiana Pete Buttigieg in Iowa als winnaar uit de bus kwam. Voorafgaand aan de verkiezingen werd Biden als topfavoriet voor de zege gezien, maar na de teleurstellende resultaten viel hij in de peilingen terug.

Tijdens 'Super Tuesday' wordt er ook met hoge verwachtingen gekeken naar Michael Bloomberg. De miljardair liet tot dusver alle vier eerdere voorverkiezingen liggen en probeerde zichzelf zoveel mogelijk op de kaart te zetten in de veertien staten die dinsdag voor het grijpen liggen.