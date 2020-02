De bestuurder van de auto die zaterdag vroeg in de ochtend beschoten werd door agenten in het Amsterdam Science Park, had daarvoor een politieauto geramd.

De auto met twee inzittenden reed zonder licht. Daarom gaf de politie een stopteken. De bestuurder negeerde dit stopteken, waarna de politie een achtervolging inzette. De agenten probeerden de auto klem te rijden, maar de verdachten reden vervolgens hard in op de politieauto. Daarna reed de auto er met hoge snelheid vandoor.

De agenten besloten om het vluchtende voertuig te beschieten. Even later knalde de auto op een paal. Beide inzittenden probeerden te vluchten, een van de verdachten sprong in de sloot. Beide verdachten konden desalniettemin worden aangehouden.

Een ambulance kwam ter plaatse. De verdachte die in het water was gesprongen en een van de agenten werden door ambulancepersoneel onderzocht. Bij de bestuurder werd een alcoholtest afgenomen. De uitslag hiervan is nog niet bekend.