Coronavirus Amsterdams kinderdagverblijf dicht door met coronavirus besmette ouder In Amsterdam is een kinderdagverblijf gesloten omdat een van de ouders besmet is met het COVID-19-virus. Omdat er nog geen derde besmetting in Nederland is bevestigd, gaat het vermoedelijk om de vrouw van wie vrijdag bekend werd dat zij in Diemen in thuisisolatie zit. Het RIVM kan om privacyredenen niets zeggen over de identiteit van deze persoon.