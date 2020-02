De gemeente Amsterdam gaat aangifte doen van de 24 vermiste kunstwerken uit het Slotervaartziekenhuis. De kunstwerken werden na het faillissement in 2018 niet meer teruggevonden.

Door de aangifte moet het duidelijk zijn wie de rechtmatige eigenaar is als de kunstwerken bijvoorbeeld bij een veilinghuis aangeboden worden.

Dinsdag, bijna anderhalf jaar na het faillissement, werd bekendgemaakt dat de 195 kunstwerken uit het Slotervaartziekenhuis in handen van de gemeente komen.

De kunst zal worden onderzocht door het Stedelijk Museum en het Amsterdam Museum. Daarna wordt bepaald welke werken in de museale collectie worden opgenomen en welke worden afgestoten.

De gemeente krijgt nu veel meer kunstwerken in handen dan de 38 die het ziekenhuis jaren geleden in bruikleen had gegeven. De gemeente probeerde deze 38 terug te krijgen, maar een groot deel is vermist geraakt. Slechts veertien werken konden na het faillissement worden opgespoord. Zij keren terug naar de gemeente.

Vijf van de 195 kunstwerken zijn moeilijk te verplaatsen, waaronder de glaswand van Karel Appel, de hagedis op het terrein en een kunstwerk op het dak van het gebouw. De gemeente wil in overleg met de nieuwe eigenaar van het pand om te kijken of de werken opnieuw in bruikleen kunnen worden gegeven