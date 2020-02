Amsterdam

Geweld tegen Amsterdamse agenten nam vorig jaar met 30 procent toe Slideshow Infographic Video

Het fysieke en verbale geweld tegen agenten in Amsterdam is in 2019 met 30 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal maakten agenten vorig jaar 640 keer een dergelijke melding, maakte burgemeester Femke Halsema maandag bekend namens de Amsterdamse driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie (OM) en politie.