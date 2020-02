De 195 kunstwerken die in het MC Slotervaart in Amsterdam hingen voordat het ziekenhuis failliet ging, komen in handen van de gemeente. Dat heeft wethouder Touria Meliani dinsdag bekendgemaakt, anderhalf jaar na het faillissement.

De kunst zal worden onderzocht door het Stedelijk Museum en het Amsterdam Museum. Daarna wordt de keuze gemaakt welke werken in de museale collectie worden opgenomen en welke zullen worden afgestoten.

De gemeente gaf jaren geleden 38 kunstwerken in bruikleen aan het MC Slotervaart. De gemeente probeerde deze kunstwerken na het faillissement terug te krijgen, maar er bleek een groot deel vermist te zijn. Van de 38 werken werden er slechts 14 teruggevonden.

Na het faillissement van het MC Slotervaart in november 2018 heeft een curator alle aanwezige kunst in het ziekenhuis geïnventariseerd. Naast de veertien kunstwerken van de gemeente die werden teruggevonden, waren er 181 andere kunstwerken. Deze werken bleken gefinancierd met publiek geld. Daarom komt ook deze kunst in handen van de gemeente.

Een deel van de kunstwerken is moeilijk te verplaatsen. De gemeente wil in overleg met de nieuwe eigenaar van het pand kijken of de werken opnieuw in bruikleen kunnen worden gegeven.