De N200 tussen Amsterdam en Haarlem gaat komende weken opnieuw op de schop. Door werkzaamheden zal de provinciale weg komende maand drie weekenden gesloten zijn.

Tussen vrijdagavond 28 februari en maandagochtend 2 maart, is de N200 richting Amsterdam tussen de Oranje Nassaustraat in Halfweg en de Australiëhavenweg in Amsterdam gesloten.

Het daaropvolgende weekend sluit de weg, in beide richtingen, al op donderdagavond 5 maart. De werkzaamheden vinden dan plaats tussen de Austaliëhavenweg en de Radarweg in Amsterdam. Op maandagochtend 9 maart wordt de weg weer geopend.

Tot slot zal de N200 van vrijdagavond 20 maart tot maandagochtend 23 maart, tussen de Oranje Nassaustraat in Halfweg en de Seineweg in Amsterdam, in beide richten gesloten zijn.

Automobilisten worden tijdens de afsluitingen omgeleid via de A9 en de A5.