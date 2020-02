Wonen Tien planten die ook in het najaar bloeien, en je tuin opfleuren Slideshow Infographic Video Ook in het najaar kan je tuin in bloei staan. Zeker als de nazomer mild is en je tuin beschut is, bestaat de kans dat de nachtvorst pas in november grip krijgt op de planten. Als je tenminste kiest voor de juiste plantsoorten. Vt wonen tipt tien planten die bloeien in de herfst.