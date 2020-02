Het fysieke en verbale geweld tegen agenten in Amsterdam is in 2019 met 30 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal maakten agenten vorig jaar 640 keer een dergelijke melding, maakte burgemeester Femke Halsema maandag bekend namens de Amsterdamse driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie (OM) en politie.

Agenten krijgen vooral te maken met geweld bij ongeplande aanhoudingen, in het uitgaansleven en in het verkeer. "Dit is onacceptabel. We blijven geweld tegen hulpverleners onder de aandacht brengen van het grote publiek", aldus de driehoek.

In totaal registreerde de Amsterdamse politie vorig jaar 88.403 misdrijven, 300 minder dan het jaar daarvoor. In heel Nederland werden vorig jaar ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, ruim 4 procent meer dan in 2018.

Volgens de driehoek heeft de Amsterdamse politie het ondanks de lichte daling van het aantal misdrijven drukker dan ooit, mede door de opkomst van minder zichtbare criminaliteit. Daarbij gaat het vooral om cybercrime en ondermijning. "Deze onderzoeken vergen veel tijd van de politie, terwijl de capaciteit bij politie en het Openbaar Ministerie onder druk staat."

Driehoek is bezorgd over drugshandel en geweld

De driehoek zegt zich nog steeds zorgen te maken over drugshandel en het daarmee gepaarde geweld in Amsterdam. Bij zeven van de twintig personen die vorig jaar in de hoofdstad door geweld om het leven kwamen, was er sprake van een liquidatie. Tien verdachten van een levensdelict verschenen vorig jaar voor de rechter, van wie acht daadwerkelijk werden veroordeeld.

Ook het wapenbezit onder jongeren baart de driehoek zorgen. Vooral het messenbezit is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Een mogelijke inspiratiebron voor jongeren is vaak zogeheten drill rap, waarbij vaak zeer jonge personen elkaar bedreigen in gewelddadige rapvideo's. Bij meerdere (dodelijke) steekpartijen in Amsterdam werd al de link gelegd met de betreffende muziekstroming.

Nog steeds zorgen over wapenbezit onder jongeren

Het aantal zorgelijke signalen over wapenbezit onder jongeren is niet afgenomen sinds de driehoek afgelopen zomer alarm sloeg.

Vorige week laaide de discussie over preventief fouilleren weer op. Hoofdcommissaris Frank Paauw zei bij AT5 dat de discussie daarover weer moet worden gestart.