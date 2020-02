Eethuis Döner House aan het Diemerplein in Diemen is in de nacht van zaterdag op zondag rond 4.00 uur beschoten. Zeker vier kogels zijn door het raam gegaan.

Het is onbekend of er tijdens het schietincident mensen aanwezig waren in het pand. De forensische opsporing heeft bij het eethuis onderzoek gedaan.

Op het plein hangen verschillende camera's. De beelden worden bekeken en onderzocht door de politie.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden of gewond geraakt.