De markten in Amsterdam staan flink onder druk. Gemiddeld hadden de markten in 2019 een leegstand van 33 procent, 7 procent meer dan twee jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers die AT5 heeft opgevraagd bij de gemeente. Het gaat al langer niet goed met de marktkramen in de stad. In 2018 kwam de gemeente met een zogeheten marktvisie, waaruit bleek dat negen markten kampten met een gemiddelde leegstand van meer dan 30 procent. Het rapport stelt dat dit percentage "alarmerend hoog" is en waarschuwt dat "snel ingrijpen noodzakelijk is".

Twee van die markten, de markten op het Bos en Lommerplein en op de Ganzenhoef, zullen binnenkort verdwijnen. Maar met de andere markten gaat het nauwelijks beter. Met name markten in Amsterdam-West en de markten buiten de ring doen het slecht.

Maar ook de relatief populaire markten gaan achteruit. Zo had de Dappermarkt in 2015 nog een leegstand van 9 procent, terwijl dat percentage in 2019 is opgelopen naar 23 procent. En een van de bekendste markten van de stad, de Waterloopleinmarkt, stond in 2019 bijna voor de helft leeg.

Om de leegstand tegen te gaan wil de gemeente onder meer het aantal marktplaatsen verkleinen. Voorlopig is dat nog niet gelukt: In 2019 had Amsterdam 9.138 plekken, 38 meer dan in 2017.