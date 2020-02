Een 40-jarige man is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij in november vorig jaar meerdere tassen heeft gestolen in een filiaal van Trekpleister in Amsterdam-Zuidoost. Hierbij verwondde hij een beveiliger van de winkel.

De man ontvreemdde op 16 november 2019 meerdere tassen uit de winkel. Hij werd opgemerkt nadat hij rommelde bij de tassenmolen die voor de winkel stond.

De man had inmiddels meerdere tassen van het rek gehaald en om zijn schouders gehangen. Op het moment dat de beveiliger hem aansprak, schudde hij de werknemer van zich af door hem te verwonden met een scherp voorwerp. De beveiliger liep hierdoor een snijwond op in zijn hand, die in het ziekenhuis gehecht moest worden.

Eerder had de man meerdere scheermessen gestolen in dezelfde winkel. Bovendien was de dader is in het verleden meerdere keren veroordeeld voor diefstal.

Volgens het reclasseringsrapport kampt de dader met ernstige psychiatrische problemen en verslavingen. Hij heeft in het verleden in een inrichting voor veelplegers gezeten, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om opnieuw de fout in de gaan.

De rechtbank oordeelt dat behandeling en begeleiding noodzakelijk is voor de man en legt de celstraf om die reden deels voorwaardelijk op. Voorwaarde is dat de dader zich opnieuw moet laten behandelen en moet meewerken aan een zogeheten middelencontrole vanwege zijn verslaving.