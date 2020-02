Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dit voorjaar met een nieuwe, eenduidige meetmethode om het loodgehalte in drinkwater te meten, bevestigt het RIVM vrijdagavond aan AT5. Momenteel zou er onvrede zijn bij woninghuurders omdat uitslagen kunnen verschillen.

Het RIVM deelt geen verdere details over de meetmethode en houdt het erbij dat "het in ontwikkeling is".

Medio januari werden meermaals protesten georganiseerd in Amsterdam omdat er lood aanwezig zou zijn in het kraanwater. Onder meer de huurders van verhuurmakelaar Rappange eisten dat de loden leidingen voor februari vervangen moesten worden.

AT5 sprak met een Amsterdammer die naar de Huurcommissie stapt. Een aanvankelijke meting van haar drinkwater toonde een uitslag van 7,9 microgram aan looddeeltjes per liter water. Een tweede gecertificeerde test kwam op bijna het dubbele uit. De wettelijke norm is gesteld op 10 microgram aan looddeeltjes per liter.