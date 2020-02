Een 84-jarige man is vrijdagmiddag mishandeld in een winkel op het Holendrechtplein in Amsterdam-Zuidoost nadat hij verzeild was geraakt in een woordenwisseling met een andere klant.

Het incident vond rond 15.45 uur plaats in de Action op het Holendrechtplein. De man vertelt aan AT5 dat hij een woordenwisseling had met een vrouw, omdat ze voor een product stond waar hij bij moest.

Dit trok de aandacht van een andere klant, die zich met de situatie begon te bemoeien. Daarop zou deze klant de man meerdere keren in het gezicht hebben geslagen.

Volgens het slachtoffer en een ooggetuige kwamen vervolgens meerdere klanten zich met de situatie bemoeien, waardoor er flinke onenigheid ontstond. De politie is ter plaatse gekomen om de boel te sussen. Maar op dat moment werd duidelijk dat degene die de 84-jarige man in het gezicht had geslagen, was weggevlucht.

Het slachtoffer moest voor controle naar het ziekenhuis en heeft door de klappen zwellingen en blauwe plekken in zijn gezicht.

De politie laat weten camerabeelden van de winkel te hebben veiliggesteld. Agenten zullen de beelden bestuderen en intern verspreiden om de dader op te sporen.