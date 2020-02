Het hoger beroep in de zaak rond het steekincident waarbij de Amsterdamse fietsenmaker Temel Kobya omkwam, is uitgesteld omdat de verdachte rugklachten heeft. Dat bevestigt een woordvoerder van Gerechtshof Amsterdam na eerdere berichtgeving van Het Parool.

De zaak zou deze week afgerond worden, maar Irfan E. kwam niet opdagen toen het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis wilde uitspreken. Hij zei last te hebben van ernstige rugklachten.

De 49-jarige Kobya werd op 15 maart 2016 neergestoken in een fietsenwinkel aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. De politie probeerde hem nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Kobya overleed ter plekke. De buurt was geschokt door het nieuws, want hij stond er bekend als een aardige en populaire man.

In mei werd in het onderzoek een 39-jarige man aangehouden. Bijna twee jaar later eiste het OM 25 jaar cel tegen hem. De rechter veroordeelde E. uiteindelijk tot twintig jaar cel. Zowel E. als het OM ging na de uitspraak in hoger beroep.

De nieuwe zitting staat gepland op 6 en 9 november, meldt de woordvoerder.