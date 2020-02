De ronde toren op het gebouw van De Nederlandsche Bank (DNB) op het Frederiksplein in het centrum van Amsterdam wordt dit jaar nog gesloopt.

De sloop van de ronde toren is onderdeel van de verbouwing die DNB de komende jaren ondergaat.

DNB is nu bezig met het verhuizen van al het personeel. De medewerkers krijgen een tijdelijke werkplek in het Tooropgebouw bij het station Amsterdam Amstel. Als alle werknemers het pand uit zijn, dan gaat de verbouwing echt beginnen. De ronde toren zal worden gesloopt, de grote vierkante toren en de rest van de bank zullen worden gerenoveerd.

Eind vorig jaar werd de verbouwing van het pand al aangekondigd. Op dat moment was nog niet duidelijk dat de toren zou verdwijnen. Het opgeslagen geld en goud zullen later dit jaar worden verhuisd naar het voormalige pand van gelddrukker Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem.

Naar verwachting is de verbouwing van de bank over drie jaar afgerond. Een deel van het pand wordt dan als kennis- en informatiecentrum toegankelijk voor publiek. De verbouwing moet 320 miljoen euro gaan kosten.

Bij het bezoekerscentrum van DNB aan de Sarphatistraat is een informatiepunt over de verbouwing. Na de verbouwing is dit pand niet meer nodig en zal het worden verkocht.