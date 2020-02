Een 26-jarige Amsterdammer is donderdag door de rechtbank veroordeeld tot zestien jaar cel voor een liquidatiepoging in Zuidoost, bedreiging met een automatisch vuurwapen en openlijk geweld. Het Openbaar Ministerie (OM) had achttien jaar geëist, maar kan zich vinden in het vonnis.

De rechtbank komt tot een lagere straf de eis van het OM, omdat de rechtbank in een van de zaken uitgaat van bedreiging en niet van poging doodslag, zoals het OM had betoogd. Het gaat om een schietincident op 9 februari 2018. De verdachte loste toen met een machinepistool een schot op de ex-vriend van zijn vriendin.

Drie weken daarvoor vuurde hij op 18 januari met hetzelfde wapen veertien keer op een man op het Maarsenhof in Amsterdam. Het slachtoffer werd geraakt in zijn buik, been en arm en raakte zwaargewond. Volgens de rechtbank is het "een wonder dat het slachtoffer de aanslag heeft overleefd".

Het derde strafbare feit waarvoor de verdachte schuldig is verklaard, is openlijk geweld op december 2017 op het Leidseplein in het centrum van Amsterdam. Daarbij heeft hij samen met vrienden een man mishandeld.

De rechtbank hoopt dat de hoge opgelegde staf een preventieve werking heeft, zodat "kan worden voorkomen dat steeds opnieuw mensenlevens worden verwoest en de inwoners van Amsterdam met vuurwapengeweld in hun woonomgeving worden geconfronteerd".