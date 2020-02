De 23-jarige Achraf el Johari is dinsdagavond verkozen tot de nieuwe jongerenburgemeester van Amsterdam.

El Johari woont in Zuidoost en groeide op in Oost. Hij is student aan de Open Universiteit. Als jongerenburgemeester mag hij straks met wethouders en andere beleids­makers om tafel om te praten over wat er leeft onder Amsterdamse jongeren. Het gaat om een functie voor een jaar.

Volgens El Johari zijn er momenteel "grote uitdagingen" voor jongeren in Amsterdam. "Er wordt steeds meer van jongeren verwacht dat ze hun toekomst bouwen op onzekerheden. Denk aan flexcontracten, stage- en arbeidsmarktdiscriminatie, en het jeugdloon."

Hij wil werken als een "brug tussen jongeren, de lokale politiek en het bestuur".