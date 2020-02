Twee mannen zijn donderdag rond 18.15 uur in Amsterdam opgepakt wegens verdenking van witwassen, zo meldt de politie maandag.

De politie kwam de mannen op het spoor omdat ze bij verschillende geldwisselkantoren in Amsterdam een groot geldbedrag aan buitenlands geld probeerden om te wisselen voor euro's. Dit is een bekende methode om geld wit te wassen. Meestal gaat het om bedragen tussen de 2.000 en 4.000 euro, aldus de politie.

Bij controle van de twee mannen bleken zij een bedrag van zo'n 9.000 euro bij zich hadden. Het geld is in beslag genomen en de mannen zijn aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Ede en een 36-jarige Nederlander die momenteel in Italië woont.

Ook is de auto, een Maserati, van de 34-jarige man in beslag genomen. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek en daarom kan beslag gelegd worden op zijn spullen. Het beslag is een soort zekerheidstelling op een eventuele schadevergoeding waartoe de verdachte veroordeeld zou kunnen worden, zo meldt de politie. Zodoende zijn zijn auto, een Rolex-horloge en gouden ring ingenomen.