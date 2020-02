Amsterdam

Werkgevers trekken aan de bel: 'Lerarentekort schaadt economie' Slideshow Infographic Video

Het lerarentekort is zo groot dat er geen garantie op goed onderwijs meer is en daar wordt de Nederlandse economie in de toekomst de dupe van, zo schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ORAM zaterdag in een brief aan premier Mark Rutte.