Op een supermarkt aan de Tussen Meer in het Amsterdamse Osdorp is zondag rond 18.45 uur een gewapende overval gepleegd. De politie is op zoek naar in ieder geval één verdachte.

De overvaller heeft het winkelpersoneel met een wapen bedreigd en is er met een onbekend geldbedrag uit een kassa vandoor gegaan. In de omgeving is nog gezocht, maar vooralsnog is niemand aangehouden.

De politie roept getuigen op om zich te melden.